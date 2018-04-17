Шефчович: Конкуренция должна стать одним из аспектов развития газового рынка Евросоюза

17 апреля 2018 00:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из аспектов развития газового рынка Евросоюза должна стать конкуренция. Об этом в своем Twiter написал в понедельник вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Будущее европейского газового рынка: безопасность, инфраструктура, конкуренция", - написал Шевчович.

Как отметил в ходе Энергетического саммита ЕС, прошедшего в понедельник в Брюсселе, комиссар Еврокомиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Мигель Ариас Каньете, проект "Южный газовый коридор" играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов.

В настоящее время Евросоюз в значительной степени зависит от импорта газа, причем зависимость эта будет только возрастать: до примерно 83 процентов к 2040 году с нынешних примерно 70 процентов.

По словам Каньете, в 2016 году 72 процента энергопотребления в ЕС было обеспечено за счет нефти, газа и угля. В том же году 88 процентов потребленной нефти и 40 процентов природного газа были импортированы. При этом 42 процента импортируемого природного газа приходятся на Россию, 34 процента - Норвегию, 13 процентов обеспечены в виде сжиженного природного газа, а 11 процентов - за счёт Алжира и Ливии.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.
На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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