SOCAR назвала свои основные стратегические цели

3 мая 2018 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает работу по осуществлению своих стратегических целей для внесения стабильного и устойчивого вклада в экономику страны, сказал Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

По его словам, в настоящее время SOCAR сформулированы основные стратегические цели, которые также позволят компании успешно действовать в мировом масштабе.

"В первую очередь, это сохранение стабильного уровня добычи нефти, а также увеличение добычи и экспорта природного газа. Важно также создавать и развивать новую, модернизировать и эффективно использовать существующую инфраструктуру, повышать и консолидировать деятельность в секторе переработки, нефтехимии и маркетинга в местном и региональном масштабах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одной из целей является повышение эффективности операций SOCAR.

"Для этого необходимо увеличить международную деятельность компании путем расширения инвестиционного портфеля и географии операций, диверсифицировать рынки сбыта и экспортные маршруты", - сказал источник.

Он добавил, что в число стратегических целей также входят вклад SOCAR в развитие "Южного энергетического коридора" и дальнейший вклад в экономическое развитие Азербайджана.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья", "Азеригаз", занимающиеся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOCAR оценила стоимость создания нового нефтехимического комплекса в Турции
Энергетика 2 мая 14:17
SOCAR назвала точную дату открытия TANAP
Энергетика 2 мая 12:43
SOCAR назвала свои основные стратегические цели
Энергетика 2 мая 12:31
Отложены сроки представления SOCAR нового плана разработки крупного газового месторождения
Энергетика 1 мая 18:16
Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа
Энергетика 1 мая 17:43
Nobel Upstream и SOCAR привлекут партнера по газовому проекту на Каспии
Энергетика 27 апреля 11:05
SOCAR и BP подписали новое соглашение
Энергетика 26 апреля 19:22
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 25 апреля 17:47
Российские компании проявляют интерес к азербайджанскому карбамиду
Энергетика 25 апреля 16:00
Модернизация одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане выполнена на треть
Энергетика 25 апреля 13:28
SOCAR освоила свыше 60% кредитных средств в рамках строительства карбамидного завода в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:56
SOCAR осенью начнет производство карбамида в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:10
SOCAR рассказала о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 24 апреля 16:04
"Южный газовый коридор" внесет вклад в устойчивость энергоснабжения в Европе - эксперт
Энергетика 24 апреля 13:43
Политика SOCAR помогает поддержать цены на сырье - эксперт
Энергетика 24 апреля 11:48
SOCAR уточнила текущую стоимость модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 23 апреля 18:13
SOCAR о сроках запуска битумной установки на Бакинском НПЗ
Энергетика 23 апреля 16:02
Оглашены сроки проектирования нового газоперерабатывающего завода в Азербайджане
Энергетика 23 апреля 14:30