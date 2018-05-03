SOCAR назвала свои основные стратегические цели

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR продолжает работу по осуществлению своих стратегических целей для внесения стабильного и устойчивого вклада в экономику страны, сказал Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

По его словам, в настоящее время SOCAR сформулированы основные стратегические цели, которые также позволят компании успешно действовать в мировом масштабе.

"В первую очередь, это сохранение стабильного уровня добычи нефти, а также увеличение добычи и экспорта природного газа. Важно также создавать и развивать новую, модернизировать и эффективно использовать существующую инфраструктуру, повышать и консолидировать деятельность в секторе переработки, нефтехимии и маркетинга в местном и региональном масштабах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одной из целей является повышение эффективности операций SOCAR.

"Для этого необходимо увеличить международную деятельность компании путем расширения инвестиционного портфеля и географии операций, диверсифицировать рынки сбыта и экспортные маршруты", - сказал источник.

Он добавил, что в число стратегических целей также входят вклад SOCAR в развитие "Южного энергетического коридора" и дальнейший вклад в экономическое развитие Азербайджана.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья", "Азеригаз", занимающиеся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MTsurkovTrend

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