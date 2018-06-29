К 2019 году Китай станет самым большим импортером природного газа в мире

Международное энергетическое агенство (IEA) 26 июня опубликовало доклад, где вывело прогноз, что к 2019 году Китай станет страной, импортирующей самый большой объем природного газа в мире, сообщает «Жэньминь жибао».

Как говорится в докладе, с 2017 по 2023 года объем потребления газа в Китае увеличится на 60% и достигнет 376 млрд куб. м. В частности, объем импорта сжиженного природного газа (LNG) к 2023 увеличится до 93,3 млрд куб. м. Данный показатель в 2017 году составил 51 млрд куб. м.

Согласно данному докладу, объем импорта сжиженного природного газа во всем мире увеличится до 505 млрд куб. м к 2023 году. Данный показатель в 2017 году составил 391 млрд куб. м. Объем увеличения - 114 млрд куб. м, и приблизительно 37% (42 млрд куб. м) увеличения приходится на Китай.

Что касается экспорта, то к 2023 году объем экспорта сжиженного природного газа увеличится на 30%. США станут крупнейшей страной-поставщиком сжиженного природного газа, хотя объем экспорта сжиженного природного газа США в прошлом году составил приблизительно ноль.

В прошлом году во всем мире было продано 391 млрд куб. м LNG, 55% которого было импортировано Китаем, Японией и Корейской Республикой. А в 2023 году, по прогнозам IEA, будет экспортировано 505 млрд куб. м сжиженного газа, среди которого 48% будет импортировано в Китай, Японию и Корейскую Республику. Драйвером увеличения спроса трех крупнейших азиатских стран-покупателей на природный газ стала меняющаяся политическая ситуация, так как три страны намерены использовать более экологически чистые виды энергии вместо тепловой электроэнергии.

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