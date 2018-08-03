НПЗ STAR получил первую партию азербайджанской нефти (ФОТО)

3 августа 2018 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR в Турции получил из Азербайджана первое сырье для переработки, говорится в сообщении SOCAR Turkey Enerji, распространенном в пятницу.

Отмечается, что объем поставки нефти марки Azeri Light составил 80 тысяч тонн. До октября, когда запланировано открытие завода, переработка будет осуществляться в тестовом режиме. Поставку первой партии сырья для НПЗ глава компании SOCAR Turkey Enerji (турецкой "дочки" азербайджанской госкомпании SOCAR) Заур Гахраманов назвал «важным событием».

«Наша компания каждый год стремительно продвигается к цели превращения в самую крупную промышленную группу Турции. Наши стратегические инвестиции будут продолжать укреплять национальную экономику и промышленность. Среди трендов, обеспечивающих стратегический рост SOCAR как компании, важное место занимает расширение объемов инвестиций в зарубежные страны. Среди этих стран Турция занимает особое место. Мы как компания SOCAR продолжим вносить вклад в развитие экономики как Азербайджана, так и Турции», - сказал Гахраманов.

В свою очередь, гендиректор НПЗ STAR Месут Илтер отметил, что поставка первой нефти является примером исторического сотрудничества между двумя странами.

«Наша цель - ввести завод в эксплуатацию в запланированные сроки, а также внести вклад в развитие экономики как Азербайджана, так и Турции. НПЗ позволит сократить дефицит счета текущих операций Турции на 1,5 миллиарда долларов в год. Предприятие, в которое SOCAR вложила 6,3 миллиарда долларов, является самым крупным инвестиционным проектом в частном секторе Турции», - сказал Илтер.

На НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), которая ранее выкупила все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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