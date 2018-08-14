Нефть дорожает на снижении добычи в Саудовской Аравии

14 августа 2018 11:56 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на данных о снижении добычи в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. При этом опасения за спрос сдерживают рост котировок, передает РИА Новости.

По состоянию на 8.19 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 72,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,4%, до 67,47 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные августовского доклада ОПЕК. Так, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки - до 10,387 миллиона баррелей в сутки, выполнив изначальные условия венского соглашения на 32% после 21% месяцем ранее. По данным самой Саудовской Аравии, ее добыча снизилась еще больше - на 200,5 тысячи баррелей в сутки, до 10,288 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,43 миллиона баррелей в сутки. При этом организация ожидает роста предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,13 миллиона баррелей в сутки.

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