Азербайджанская нефть 13 августа подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 13 августа составила 73,75 доллара за баррель, что на 0,33 доллара меньше показателя минувшей пятницы, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 13 августа составила 73 доллара за баррель, что на 0,74 доллара меньше предыдущей цены. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 69,57 доллара за баррель, что на 0,37 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 13 августа составила 70,98 доллара за баррель, что на 0,29 доллара меньше показателя минувшей пятницы.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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