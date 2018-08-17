Узбекистан и Таджикистан совместно построят две ГЭС

17 августа 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан совместными усилиями построят две гидроэлектростанции мощностью 320 мегаватт на реке Зарафшан, протекающей по территории двух стран.

Об этом, как передают узбекские СМИ, в пятницу сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Ташкенте.

По словам президента Таджикистана, имеются готовые проекты, которые прошли аудит международных организаций. Эмомали Рахмон добавил, что две страны будут использовать электроэнергию, произведенных на этих станциях, для развития своих экономик.

Президент Узбекистана в свою очередь отметил, что межправительственная комиссия между Узбекистаном и Таджикистаном рассмотрит данный вопрос.

Ранее Шавкат Мирзиеёв заявил, в сотрудничестве двух стран есть еще много незадействованных возможностей.

«Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 миллионов долларов. На самом деле наш потенциал – минимум 1 миллиард долларов», – сказал президент Шавкат Мирзиёев.

Межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству поручено последовательно продолжить работу по наращиванию взаимной торговли и диверсификации ее структуры.

Отмечена необходимость принятия совместных мер по расширению кооперации между бизнес-структурами и пограничными регионами двух стран. Достигнуты договоренности об ускорении реализации проектов по сборке сельскохозяйственной техники, производству строительных материалов, продуктов питания, готовой текстильной, электротехнической продукции и других товаров.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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