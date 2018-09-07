Более 91% труб для строительства TAP уложены в землю в Греции и Албании

7 сентября 2018 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более 91 процента труб для строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) уложены в землю в Греции и Албании, говорится в пятницу в сообщении консорциума TAP AG.

«Строительные работы идут полным ходом. Около 700 километров труб уложены в землю в Греции и Албании, что составляет более 91 процента из 765-километрового участка трубопровода в этих странах», - говорится в сообщении.

Как отмечают в консорциуме, TAP, который является европейской веткой «Южного газового коридора», предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет способствовать энергетической безопасности, диверсификации поставок природного газа и декарбонизации.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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