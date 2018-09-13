Узбекистан предложил Беларуси наладить совместную разработку нефтяных месторождений

13 сентября 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан предлагает Беларуси совместно перерабатывать хлопок и разрабатывать нефтяные месторождения. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в узком формате, передает БЕЛТА.

Есть перспективы для сотрудничества и в сельском хозяйстве, считает президент Узбекистана.

«Я хочу предложить, чтобы мы создали совместный кластер. Белорусские коллеги должны знать, что у них есть сырье в Узбекистане. А у вас технологии. И мы будем выходить на третьи страны», - сказал глава государства.

Президент Шавкат Мирзиеев также обратил внимание, что в Узбекистане большие запасы полезных ископаемых, однако ими необходимо правильно распорядиться. Он предложил белорусской стороне поучаствовать в разработке нефтяных месторождений.

Кроме того, президент Узбекистана отметил, что товарооборот между странами по итогам 2017 года значительно увеличился. Рост продолжается и в нынешнем году, добавил глава государства.

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