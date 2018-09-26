Японская Mitsubishi может принять участие в проектах в нефтегазовом секторе Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась встреча между исполняющим обязанности председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Бахромом Ашрафхановым и старшим вице-президентом, заместителем регионального исполнительного директора компании Mitsubishi Corporation Казуо Инада, передаёт "UzDaily.uz".

В ходе встречи Ашрафхановым отмечено, что компрессорное оборудование Mitsubishi Corporation около 20 лет успешно эксплуатируется на Шуртанском газохимическом комплексе, и принимая во внимание надежность и высокие эксплуатационные характеристики оборудования данной компании, проработан вопрос поставки компрессорного оборудования в рамках реализуемого проекта GTL.

АО «Узбекнефтегаз» ознакомил японских партнеров с работой, проводимой совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group по разработке Концепции развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, предусматривающей в числе приоритетных направлений реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке природного газа.

В свою очередь, японская сторона выразила заинтересованность в участии в проектах, реализуемых АО «Узбекнефтегаз».

Инада также ознакомил о возможности привлечения средств Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) для организации финансирования инвестиционных проектов.

По итогам встречи стороны договорились о создании совместной рабочей группы для выработки конкретных предложений по сотрудничеству в нефтегазовой сфере.

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