Албанская часть TAP может быть завершена раньше срока – замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Процесс строительства Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании идет полным ходом, сказал Trend заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Энис Алико.

Замминистра отметил, что в течение последних нескольких месяцев от консорциума TAP в министерство инфраструктуры и энергетики не поступало никаких требований, что свидетельствует о том, что строительство идет без всяких проблем.

"Наблюдается неуклонный прогресс в реализации проекта в Албании. Строительство идет полным ходом. Мы уверены, что эта часть трубопровода будет завершена в назначенные сроки, а возможно и раньше", - сказал замминистра.

Что касается создания совместного предприятия между албанским газовым инфраструктурным оператором Albgaz и итальянским SNAM для техобслуживания TAP на территории Албании, Алико сказал, что оно будет создано, как только будет заключен соответствующий договор с консорциумом TAP.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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