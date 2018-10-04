Если не поднять тарифы на газ в Узбекистане, может случиться кризис в энергосекторе - "Узтрансгаз"

БАКУ /Trend/ - Тарифы на газ и электроэнергию для физических лиц в Узбекистане могут быть повышены на 10 процентов. Об этом, как передаёт "Газета.uz", на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщили заместитель председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Одил Темиров и председатель правления компании «Узтрансгаз» Шарифжон Турсунов.

Темуров сказал, что в настоящее время совместно с Министерством экономики и Министерством финансов обсуждается вопрос повышения стоимости 1 кубометра природного газа для населения с 289,7 до 320 сумов (10 процентов), для предприятий отраслей экономики («Узкимёсаноат», «Узбекэнерго» и другие) — до 600 сумов.

Председатель правления компании «Узтрансгаз» Турсунов заявил, что если не изменить тарифы на газ, может случиться кризис в энергетической или другой сфере.

«Мы должны экономить энергоресурсы. За счет чего? Будут предоставляться льготы малообеспеченным семьям, которые потребляют мало ресурсов, а для тех, кто потребляет много, должен быть другой тариф. Это пока обсуждается. Мы должны вынести это на общественное обсуждение. Мы должны пойти этим путем, другого способа экономии нет. Во всем мире так. В сотовых компаниях то же самое», — отметил он.

По его словам, Узбекистан пока не готов к дифференцированным тарифам из-за отсутствия специальных счетчиков. «Когда мы их установим, счетчик будет сам автоматически считать нужный тариф. Люди сами с этим не могут справиться», — пояснил Турсунов.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» глава «Узстрангаза» подтвердил, что цены на газ планируется поднять на 10 процентов для населения и более чем на 50 процентов — для предприятий.

Ранее «Узнефтепродукт», «Узбекнефтегаз» и «Узбекэнерго» объяснили причины пересмотра тарифной политики и растущих издержках при производстве электроэнергии, газа и бензина.

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