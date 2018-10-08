Французская компания построит в Узбекистане солнечную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Французская Total EREN – дочерняя компания группы EREN – и «Узбекэнерго» реализуют совместный проект по строительству солнечной электростанции в Самаркандской области Узбекистана, передают в понедельник узбекские СМИ.

«Наша компания реализует проекты во многих уголках мира, в том числе в направлении возобновляемых источников энергии. Мы очень рады, что нам предоставляется возможность реализации совместного проекта с узбекскими партнёрами. Наше соглашение о развитии солнечной энергетики первое для сторон, но к его реализации мы готовы в полной мере. У Узбекистана есть огромный потенциал для развития ветровой и солнечной энергетики. Мы уверены, что наш совместный проект внесет свой вклад в динамичное развитие экономики республики», – отметила исполнительный вице-президент компании Total EREN Фабиен Демол.

Ранее сообщалось, что Индийская компания Shapoorji Pallonji изучает вопрос строительства в Узбекистане солнечных электростанций мощностью от 50 до 100 мегаватт.

Помимо этого также недавно стало известно, что эмиратская компания Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) построит в Узбекистане ветряную и солнечную электростанцию.

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Францией составил 195,1 миллиона долларов, из которых 117,3 миллиона долларов приходится на экспорт из Узбекистана, а 77,8 миллиона долларов – на импорт из Франции.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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