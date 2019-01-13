SOCAR Energy Ukraine огласила приоритетные направления на 2019 год

13 января 2019 07:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - SOCAR Energy Ukraine планирует открыть до восьми новых автозаправочных станций в Украине в 2019 году, сказали Trend в компании.

Как отметили в SOCAR Energy Ukraine, на сегодняшний день основная тенденция на рынке автозаправочных станций не только в Украине, но и в Европе, это снижение объемов продаж традиционных видов топлива.

"Соответственно, приоритетными направлениями развития для SOCAR на 2019 год остаются расширение комплекса услуг на автозаправочных комплексах (АЗК) и увеличение доли продаж сопутствующих товаров. Мы также планируем открыть до восьми новых станций, установить модули по продаже сжиженного углеводородного газа на всех действующих АЗК, где, согласно украинскому законодательству, возможна их эксплуатация", - сказали в компании.

В SOCAR Energy Ukraine отметили, что, как и прежде, компания ориентируется на города-миллионники, в частности, Киев.

"Будем активно развивать сеть современных заправок для электромобилей. Будем по-прежнему удивлять клиентов высоким уровнем сервиса, инновационными предложениями, которые экономят время и увеличивают скорость обслуживания", - сказали в компании.

Отметим, что SOCAR работает в Украине с 2008 года. Сеть АЗС SOCAR насчитывает 59 АЗС и два нефтеналивных бункеровщика, которые расположены в 11 областях страны.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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