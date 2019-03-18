Узбекистан готов импортировать казахстанскую нефть, несмотря на отмену строительства Джизакского НПЗ

18 марта 2019 12:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турецкая компания построит медобъекты в Узбекистане
Бизнес 13:10
Обрабатывающая промышленность лидирует в Узбекистане по объему производства
Бизнес 12:40
GM Uzbekistan экспортировал первую партию автомобилей в Казахстан
Бизнес 11:38
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале 2019 составил более $6 млрд
Бизнес 11:21
Министр энергетики уточнил объем снижения добычи нефти в Казахстане
Энергетика 17 марта 23:35
Казахстан может начать поставки дополнительных объемов нефти и СПГ через Азербайджан (ФОТО)
Энергетика 17 марта 21:14
Лента новостей
Brent сохранит тенденцию роста – прогноз
Бизнес 13:50
В Азербайджане автомобилями будут обеспечены около 600 инвалидов
Финансы 13:48
В Баку сохранится ветреная погода
Общество 13:45
В Стамбуле горит химическая фабрика, есть пострадавшие (Обновлено) (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 13:39
В Азербайджане совершенствуются правила по усыновлению
Общество 13:37
Бактрансагентство предупредило пассажиров в связи с сильным ветром
Общество 13:24
В дни праздника Новруз таможня Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Бизнес 13:21
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана на четверть превысил предложение
Финансы 13:15
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 31 марта - Днём геноцида азербайджанцев
Политика 13:13