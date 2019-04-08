Путин: АЭС "Аккую" и "Турецкий поток" послужат общеевропейской энергобезопасности

Атомная электростанция "Аккую" по российскому проекту в Турции и газопровод "Турецкий поток" станут важнейшими элементами региональной и общеевропейской энергетической безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оба этих проекта - и АЭС "Аккую", и "Турецкий поток" - отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям, стандартам, и станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что первый блок "Аккую" должен начать работу в 2023 году - к 100-летию Турецкой Республики. Что касается "Турецкого потока", то, как отметил Путин, его строительство идет в соответствии с графиком, и уже до конца текущего года российский газ по этому маршруту начнет поступать турецким потребителям. "В дальнейшем, после расширения мощности "Турецкого потока" и строительства его второй ветки, поставки будут также осуществляться транзитом в Европу", - сказал Путин.

Он также отметил хорошие возможности для укрепления кооперации двух стран в металлургической промышленности, автомобилестроении, сельском хозяйстве, инновационной и высокотехнологичной областях.

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