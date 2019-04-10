Азербайджан сократил среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

10 апреля 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране за март 2019 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 798 тысяч баррелей, из которых 714 тысяч пришлись на нефть, 84 тысячи - на конденсат.

Ежедневно было экспортировано 586 тысяч баррелей нефти, 84 тысячи баррелей конденсата и 19,7 тысяч баррелей нефтепродуктов.

В минэнерго отметили, что в январе среднесуточная добыча нефти составляла 793 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, а в прошлом году - 792,6 тысяч баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в первом квартале этого года составил 799 тысяч баррелей.

Отметим, что совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

В Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт лесного ореха из Азербайджана может вырасти
Бизнес 16:40
В Азербайджане числится свыше 1,6 тысячи больных гемофилией
Общество 16:29
Британская EXPRO назвала сферы для расширения своего бизнеса в Азербайджане
Энергетика 16:13
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
ИКТ 16:10
В Баку обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона (ФОТО)
Политика 15:32
Грузия готова изучить возможность увеличения поставок энергоресурсов через БТД - премьер
Энергетика 15:07
Лента новостей
Назначен новый военный атташе России в Азербайджане (ФОТО)
Политика 17:25
Астрономы получили первую фотографию "тени" черной дыры
В мире 17:24
Компания Bakcell стала официальным партнером İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019
Спорт 17:15
У берегов Антальи обнаружили торговое судно, затонувшее 3,6 тысяч лет назад
В мире 17:15
Казахстан стремится стать одним из мировых лидеров по экспорту говядины
Бизнес 17:14
Педагог Большого театра России будет учить азербайджанцев
Культура 17:14
Джавид Гурбанов: БТК является кратчайшим маршрутом между Китаем и Европой (ФОТО)
Бизнес 17:07
В Швеции считают, что изменение климата скажется на геополитике в Арктике
В мире 17:00
Азербайджанские предприниматели смогут экспортировать товары, не посещая таможенный орган (ФОТО)
Бизнес 16:54