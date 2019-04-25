Азербайджан пригласил китайские компании к сотрудничеству в сфере альтернативной энергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан пригласил китайские компании к сотрудничеству в сфере альтернативной энергетики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики.
Об этом сказал находящийся в Пекине министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с главой Национальной энергетической администрации Китая Жангом Жиньхуа.
Стороны обсудили расширение связей в сфере энергетики, а также сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь».
Министр Шахбазов отметил, что подписание между Азербайджаном и Китаем документов на 821 миллион долларов, состоявшееся накануне, создает новые возможности для расширения сотрудничества между странами.
«Надеемся, что этот успех мы сможем продолжить и в сфере энергетики», - добавил министр.
На встрече было обращено внимание на возможности сотрудничества в сферах нефти, газа, нефтехимии, перерабатывающей промышленности, электроэнергетики и альтернативной энергетики.
Глава Национальной энергетической администрации Китая отметил важность усиления взаимной деятельности компаний двух стран, действующих в сфере энергетики.
Он отметил, что возглавляемая им администрация приложит усилия для расширения участия китайских компаний в сфере энергетики Азербайджана, в том числе и в сфере альтернативной энергетики.
Министр Шахбазов пригласил китайскую сторону посетить Азербайджан для изучения потенциала сотрудничества в сфере альтернативной энергетики.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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