Азербайджан сократил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране за апрель 2019 года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 683 тысячи баррелей, из которых 605 тысяч пришлись на нефть, 78 тысяч - на конденсат.

Ежедневно было экспортировано 390 тысяч баррелей нефти, 75 тысяч баррелей конденсата и 19 тысяч баррелей нефтепродуктов.

В минэнерго отметили, что в январе среднесуточная добыча нефти составляла 793 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, а в марте - 798 тысяч баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в первом квартале этого года составил 799 тысяч баррелей.

Отметим, что совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

В Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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