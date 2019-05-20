Страны ОПЕК+ в апреле выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 168%

20 мая 2019 01:06 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 года на 168% против 139% в марте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в коммюнике по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

"Процент выполнения соглашения в апреле составляет 168%", - отмечается в заявлении.

Согласно коммюнике, объединенному техническому комитету и секретариату ОПЕК+ рекомендуется продолжить в ближайшие недели мониторинг и анализ развития рынка нефти, особенно ее запасов.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

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