Госдеп: ЮГК может быть расширен за счет допгаза из Азербайджана, Туркменистана и Восточного Средиземноморья

БАКУ /Trend/ - Мощности «Южного газового коридора» могут быть расширены за счет дополнительного газа из Азербайджана, Туркменистана и Восточного Средиземноморья.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики Маниша Сингх в ходе четвертого ежегодного Транскаспийского форума в Вашингтоне.

«Примером успеха в области транспортировки природных ресурсов являются Южнокавказский и Трансанатолийский газопроводы, являющиеся частью проекта стоимостью 40 миллиардов долларов, в рамках которого газ из Каспийского моря будет поступать на европейские энергетические рынки. Ряд стран сыграл ключевую роль в развитииэтого важного энергетического проекта. В настоящее время газ поступает в Турцию через «Южный газовый коридор» и мы с нетерпением ожидаем завершения строительства Трансадриатического газопровода, который продолжится до Италии», - сказала Сингх.

Она отметила, что существует огромный потенциал для дальнейшего расширения мощности этого трубопровода посредством дополнительного газа из Азербайджана, Туркменистана и Восточного Средиземноморья.

США поддерживают энергетические проекты, которые создают надежный доступ к ресурсам, добавила Сингх.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.