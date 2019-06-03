Исполнительный директор: IGB имеет фундаментальное значение для развития газового рынка Болгарии

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) имеет фундаментальное значение для развития газового рынка Болгарии, сказала в интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

«Это [церемония закладки фундамента IGB] исторический момент, имеющий большое значение для газового рынка Болгарии, в регионе и во всей Европе», - сказала она.

Георгиева отметила, что данный проект, который является «гейм-чейнджером», приведет к реальной диверсификации источников поставок природного газа, чего ожидали годами.

Она добавила, что Болгария и соседние страны будут иметь доступ к альтернативным поставкам природного газа из Каспийского региона и сжиженному природному газу ( СПГ) из разных источников.

«Мы успешно преодолели множество проблем и трудных моментов, пока не достигли стадии строительства. Поддержка, которую мы получили от многих заинтересованных сторон, говорит о стратегической важности проекта. Я хотела бы упомянуть лишь нескольких наших гостей - премьер-министра Болгарии, премьер-министра Греции, представителей Европейской комиссии, заместителя премьер-министра Азербайджана, министров энергетики Греции и Болгарии, послов, представителей азербайджанской госкомпании SOCAR и многих других. Все гости, которые присутствовали на церемонии закладки фундамента IGB, продемонстрировали огромную поддержку своим присутствием и еще раз подтвердили важность проекта. Однако нам предстоят еще долгий путь и напряженная работа», - сказала исполнительный директор.

Отметим, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

С другими частями интервью можно ознакомиться по следующим ссылкам:

В июне ожидается новый тендер для интерконнектора Греция-Болгария (Эксклюзив)

Строительство IGB начнется одновременно в Болгарии и Греции (Эксклюзив)

В рамках IGB возможен дополнительный тест-маркет для оценки спроса на расширение (Эксклюзив)

Исполнительный директор: Для IGB потребуется более 11 тыс. труб (Эксклюзив)

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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