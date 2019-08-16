Реализация проекта TAP близится к завершению

16 августа 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, на конец июля 2019 года осуществлено на 88,8 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в обновленных данных консорциума по строительству трубопровода.

«В настоящее время реализация проекта TAP в стадии строительства трубопровода. Каждый день сотни метров территории по маршруту TAP очищаются, трубы свариваются, укладываются в траншеи в соответствии с этапами и графиком строительства. На конец июля 2019 года реализация проекта TAP была завершена на 88,8 процента, включая проектирование и закупки, а также прогресс на 12 этапах строительства трубопровода на суше, строительство надземных сооружений (блочные клапанные станции, компрессорные станции и приемный терминал трубопровода), а также строительство на море и монтаж трубопровода», - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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