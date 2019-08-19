Zenith Energy удалось снизить процентную ставку по двум кредитным линиям в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Канадской компании Zenith Energy, которая является оператором по разработке сухопутного блока нефтяных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" в Азербайджане, удалось снизить процентную ставку по двум кредитным линиям в стране, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Компании удалось снизить процентную ставку по двум кредитным линиям для торгового финансирования в Азербайджане до девяти процентов годовых", - говорится в сообщении Zenith.

Как отмечается, компания приняла стратегию, направленную на долговое финансирование, чтобы свести к минимуму уменьшение капитала.

"Мы предпринимаем важные шаги, чтобы постепенно улучшить долговую позицию компании и минимизировать нашу зависимость от выпуска собственного капитала для финансирования развития Zenith. Мы ожидаем, что в предстоящий период будущие успехи наших буровых операций позволят нам и далее существенно улучшать баланс", - сказал генеральный директор Zenith Андреа Каттанео, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской государственной компанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd в целях осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту, она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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