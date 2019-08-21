Приостановлена подача газа в некоторых частях Баку и Гянджи

21 августа 2019 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 в Гяндже ограничена подача газа группе абонентов. Это связано с работами по ликвидации выявленных утечек газа и подключению новых газопроводов к источнику газоснабжения, сообщили Trend в среду в ПО "Азеригаз".

В связи с ремонтными работами на газовых линиях будет приостановлена подача газа с 09:30 до 17:30 в ряде сел Гёйчайского района, с 10.00 - в поселках Пиршаги, Нардаран, в части поселка Бильгя Сабунчинского района, в поселке Говсан Сураханского района Баку, в жилом массиве "Совхоз 2", в районном центре и нескольких населенных пунктах Агстафинского района.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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