В ряде районов Азербайджана приостановлена подача газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 в Самухе и окрестных населенных пунктах ограничена подача газа группе абонентов. Это связано с работами по ликвидации выявленных утечек газа и подключению новых газопроводов к источнику газоснабжения, сообщили Trend в пятницу в ПО "Азеригаз".

Также в связи с ремонтными работами на газовых линиях будет приостановлена подача газа в части Гянджи, с 10:00 до 16:00 - в некоторых поселках Гобустанского района.

Сегодня в Агсуинском районе начнутся работы по подключению к сети газовых счетчиков в домах, отстроенных после недавнего землетрясения. В связи с этим с 09:00 до 19:00 в Агсу и ряде других населенных пунктах района будет ограничена подача газа.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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