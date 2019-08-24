В какие страны экспортируются азербайджанский полипропилен и полиэтилен?

БАКУ /Trend/ - Азербайджан экспортирует полипропилен и полиэтилен в основном, в Турцию, Россию, Украину, Беларусь, Польшу и Литву, сообщили Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Как отметили в госкомпании, большая часть производимой на предприятии SOCAR Polymer продукции экспортируется.

Было также отмечено, что за январь-июнь было экспортировано около 52 тонн полипропилена и полиэтилена.

Напомним, что SOCAR Polymer было учреждено в 2013 году. 25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева был заложен фундамент заводов SOCAR Polymer. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года, завода по производству полиэтилена высокой плотности – 18 февраля 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.