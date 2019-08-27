Буровые работы на месторождении “Карабах” начнутся к концу года

БАКУ /Trend/ - Буровые работы на месторождении "Карабах" начнутся в четвертом квартале этого года, сообщили Trend в подразделении SOCAR - Caspian Drilling International (CDI).

Как отметили в компании, в сентябре планируется завершить работы по реактивации полупогружной буровой установки "Деде-Горгуд", после чего она будет отправлена на буровые работы на месторождении "Карабах" по заказу норвежской компании Equinor.

Норвежская компания заявила, что после "Карабах" буровая будет перемещена на соседнюю площадь "Айпара" для закладки первой разведочной скважины.

13 марта азербайджанская компания Caspian Drilling и норвежская Equinor подписали контракт на проведение буровых работ.

В соответствии с условиями, азербайджанская компания пробурит для Equinor две скважины на месторождении "Карабах".

Equinor и SOCAR участвуют в разработке месторождения "Карабах" на паритетных началах, на основе контракта risk-service, подписанного в 2018 году. Equinor также подписала с SOCAR контракт по разведке и будущему разделу добычи на соседних площадях "Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара".

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000-м году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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