Азеришыг: Электрические счетчики установлены на объектах 2800 предпринимателей

БАКУ /Trend/ - За семь месяцев 2019 года ОАО «Азеришыг» установило электрические счетчики на 2800 объектах предпринимателей, обратившихся в АО, Службу "ASAN", "ASAN Kommunal", а также в режиме онлайн, что почти втрое больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в пятницу сказал Trend пресс-секретарь АО Танрыверди Мустафаев.

Он напомнил, что за семь месяцев прошлого года к электросети были подключены объекты 949 предпринимателей.

«Вне всякого сомнения, основной причиной роста стали проводимые в стране реформы. Так, с подписанием главой государства указа «Об упрощении процедуры электроснабжения существующих или же планируемых к возведению строительных объектов предпринимателей» был сокращен срок подключения к сети с 24 до 20 дней, а процедур – с 3 до 2 дней, внедрен единый тариф за подключение к сети, и, самое главное, система управления электронных обращений, подготовленная специалистами ОАО «Азеришыг», была интегрирована в портал «электронное правительство». Все это обусловило то, что предприниматели и граждане могут обращаться в режиме онлайн, и за несколько минут решать свои проблемы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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