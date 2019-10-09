Строительство магистрального газопровода завершено в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Сварка линейной части магистрального газопровода «Сарыарка» завершена в Казахстане, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу АО «КазСтройСервис».

Сегодня, девятого октября состоялось торжественное мероприятие по сварке «золотого» стыка вблизи города Нур-Султан на проекте «Строительство магистрального газопровода «Сарыарка».

Так, 29 сентября была завершена сварка линейной части магистрального газопровода «Сарыарка», в честь чего проведено торжественное мероприятие по свариванию "золотого стыка" на площадке УЗПОУ-6 (УЗЕЛ ЗАПУСКА-ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА) расположенной в близи города Нур-Султан, на 1061-ом километре газопровода.

Сообщается, что старт начала сварки «золотого стыка» был дан председателем правления АО «Самрук-Қазына» Ахмеджаном Есимовым.

Напомним, что контракт на строительство газопровода подписан в ноябре 2018 года, заказчиком которого является дочерняя компания АО «КазМунайГаз» - АО «Астана Газ КМГ». Газопровод планируется в вести в эксплуатацию в конце декабря этого года.

Проект по строительству газопровода «Сарыарка» берет начало в Кызылорде, проходит через Жезказган, Караганду, Темиртау и доходит до столицы - Нур-Султана. Протяженность общей трассы газопровода составляет 1061 километр и в настоящее время сварено уже более 780 километров труб, то есть, завершены работы на 74 процентах протяженности трассы.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» принимает участие в финансировании проекта, подрядчиком строительства выступает компания «КазСтройСервис», оператором – «Астана Газ КМГ».

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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