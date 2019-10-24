Албания заинтересована в покупке газа в рамках расширения мощности TAP

БАКУ/Trend/ - Албания заинтересована в покупке газа в рамках расширения мощности Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Илир Бейта.

«Строительство завершено на албанской части Трансадриатического трубопровода как в сухопутном, так и в морском сегменте. Строительство компрессорных станций также завершено. Остаются мелкие работы по проекту на территории Албании. Сначала трубопровод будет тестирован в албанской и итальянской части и после этого начнет поставлять газ. Думаю, что строительство греческой части трубопровода также идет по графику. В ходе первой фазы поставок газа по TAP в объёме 10 миллиардов кубометров газа в год Албания не будет покупать газ. Но мы выразили заинтересованность в покупке газа в случае принятия решения об удвоении мощности TAP с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров», - сказал Бейта.

По словам замминистра, потребление газа в Албании к тому времени достигнет 1,2 миллиарда кубометров газа в год.

Касаясь вопроса создания в странеи газораспределительных сетей, Бейта добавил, что при содействии SOCAR подготовлен генплан по газификации Албании.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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