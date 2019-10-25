Азербайджанская нефть подорожала

25 октября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать четвертого октября составила 65,66 доллара за баррель, что на 1,31 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 64,35 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 1,43 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 57,94 долларов за баррель, что на 1,31 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четырнадцатого октября составила 61,59 доллара за баррель, что на 1,16 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на двадцать пятое октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 22 октября 09:47
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели - 14-18 октября
Энергетика 19 октября 11:48
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 18 октября 09:55
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 17 октября 15:14
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 16 октября 11:00
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 15 октября 10:05
Лента новостей
В Азербайджане обновлено содержание 39 электронных учебников
Общество 14:10
В Азербайджане стартовал экспорт карбамида по железной дороге (ФОТО)
Бизнес 13:59
Территориальная целостность Сирии - приоритет для Турции – Чавушоглу
Турция 13:50
В рядах террористов РПК много раз были захвачены армянские террористы — МИД Турции
Турция 13:45
Узбекская товарная биржа опубликовала цены в различных товарных сегментах
Бизнес 13:36
SOCAR огласил объемы реализации строительных работ на НПЗ имени Гейдара Алиева
Энергетика 13:34
Германская компания Vollert завершила проект Бакметрополитена в Азербайджане
Бизнес 13:26
Ревальвация для экономики Азербайджана не является полезной
Финансы 13:25
Сила природы против боли! (ФОТО)
Общество 13:21