Азербайджанская нефть подорожала

5 ноября 2019 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого ноября составила 67,91 доллара за баррель, что на 2,27 доллара выше предыдущего показателя, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,94 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 2,27 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,64 долларов за баррель, что на 2,25 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 октября составила 62,52 доллара за баррель, что на 2,18 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на пятое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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