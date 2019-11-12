ЛУКОЙЛ увеличил среднесуточную добычу углеводородов благодаря проектам в Узбекистане

12 ноября 2019 16:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ЕБРР о расширении в регионах Узбекистана (Эксклюзив)
Бизнес 14:26
ЕБРР готов оказать помощь Узбекистану по развитию транспортного сектора
Бизнес 14:15
В Ташкенте пройдет встреча глав государств Центральной Азии
Казахстан 14:09
Туркменистан продает газобетон Узбекистану и Казахстану
Бизнес 13:05
ЕС и Узбекистан близки к подписанию нового соглашения о партнерстве
Бизнес 12:57
Узбекистан начнет официально производить костюмы Hugo Boss
Бизнес 12:44
Лента новостей
Иран планирует довести товарооборот с Сирией до $2 млрд
Экономика 16:02
У Азербайджана одна из ключевых ролей в проекте «Север-Юг» - политолог
Политика 15:55
В Казахстане реализован ряд проектов по развитию портов (Эксклюзив)
Бизнес 15:47
IGB изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы
Энергетика 15:47
Иран увеличил экспорт рудниковой продукции в стоимостном выражении
Экономика 15:46
МВФ обсуждает с Туркменистаном вопросы развития частного бизнеса
Бизнес 15:41
Депутат: Необходимо вернуть из-за рубежа рукописи, принадлежащие Азербайджану
Общество 15:39
Что будет праздновать Пашинян в Москве в день 75-летия Победы в ВОВ?
Политика 15:29
В Мексиканском заливе пираты напали на итальянское судно
Европа 15:26