Мухтар Бабаев: В ближайшее время будут реализованы проекты посвященные возобновляемым источникам энергии

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетические ресурсы, в общем объеме потребления первичной энергии достигла 18 процентов.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, сообщает Trend в среду с мероприятия, посвященного роли Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды.

По его словам, данная цифра к 2030 году достигнет 30 процентов.

"В ближайшие годы будут предприняты важные шаги по развитию возобновляемой и альтернативной энергетики, будет реализован ряд проектов в этом направлении. Развитие данной области также будет способствовать снижению воздействия на окружающую среду", - отметил Мухтар Бабаев.

Отметим, что 27 ноября в Баку проходит международная конференция, организованная компанией SOCAR. Темой данного мероприятия является роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среды. На мероприятии принимают участие президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, заместитель министра энергетики Эльнур Султанов и другие.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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