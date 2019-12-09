В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций

9 декабря 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения поселков Гобу и Мазазыр и жилого массива "Ат-Ялы" Абшеронского района, жилого массива "Гушчулуг" города Хырдалан, а также поселка "28 Мая" Бинагадинского района продолжаются работы по реконструкции 10/6/0,4–киловольтных линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на ОАО «Азеришыг».

В связи с этим с 10.12.2019 на указанных территориях будут кратковременные перебои в электроснабжении.

Отметим, что основными задачами ОАО "Азеришыг" являются обеспечение республики, и в частности города Баку, непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями
Энергетика 5 декабря 11:32
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями
Общество 1 декабря 22:26
ОАО "Азеришыг" о проделанной работе в регионах Азербайджана
Энергетика 29 ноября 20:44
ОАО "Азеришыг" к концу года завершит реконструкции электросети в восьми селах республики
Энергетика 28 ноября 09:36
"Азеришыг" планирует снизить удельный вес технических потерь
Энергетика 27 ноября 17:48
В Азербайджане будет обеспечен полный переход к смарт-счетчикам до 2023 года
Экономика 27 ноября 16:40
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях
Общество 14:04
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48
В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 13:42