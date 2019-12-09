В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения поселков Гобу и Мазазыр и жилого массива "Ат-Ялы" Абшеронского района, жилого массива "Гушчулуг" города Хырдалан, а также поселка "28 Мая" Бинагадинского района продолжаются работы по реконструкции 10/6/0,4–киловольтных линий электропередачи (ЛЭП), трансформаторных подстанций и комплектных трансформаторных подстанций.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на ОАО «Азеришыг».

В связи с этим с 10.12.2019 на указанных территориях будут кратковременные перебои в электроснабжении.

Отметим, что основными задачами ОАО "Азеришыг" являются обеспечение республики, и в частности города Баку, непрерывной и качественной электроэнергией, оказание абонентам высококачественных услуг.

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