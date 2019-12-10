Министерство: TAP и IAP могут обеспечить безопасность газоснабжения для Хорватии

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический (TAP) и Ионическо-Адриатический (IAP) трубопроводы являются стратегическими проектами, которые могут обеспечить диверсификацию маршрутов транспортировки и безопасность газоснабжения в частности для Хорватии, сообщает Trend со ссылкой на проект стратегии развития энергетики Хорватии до 2030 года, опубликованном министерством охраны окружающей среды и энергетики страны.

Как отмечается, укрепление связи всех сетевых систем с окружающей средой, укрепление регионального сотрудничества и участие в региональных проектах являются важными факторами в обеспечении безопасности энергоснабжения.

"Диверсификация маршрутов поставок, а также поставщиков энергоресурсов являются ключом к повышению безопасности поставок. Необходимо также диверсифицировать и увеличить емкость газохранилищ. Серьезные перебои с поставками газа могут нанести серьезный ущерб экономике стран ЕС, включая Хорватию", - говорится в материале.

Далее, в документе отмечается, что поскольку прогнозируемые объёмы потребления природного газа в предстоящем периоде останутся на прежнем уровне или увеличится, а внутреннее производство упадет, необходимо инвестировать в новые проекты поставок газа, чтобы поддерживать существующий уровень безопасности поставок.

"Открытие новых запасов углеводородов и увеличение их добычи из внутренних источников является одним из способов повышения надежности поставок. Соответственно, необходимо обеспечить приток инвестиций в разведку и разработку новых источников углеводородов", - говорится в материале.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

Трубопровод IAP в албанском городе Фиери планируется подключить к Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Посредством IAP будут обеспечены поставки азербайджанского газа в ряд государств Юго-Восточной Европы.

Трубопровод пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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