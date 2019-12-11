Греция призывает ускорить реализацию проектов поставок азербайджанского газа в Европу

11 декабря 2019 13:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Обнародован объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Энергетика 12:21
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 11:11
Болгария намерена завершить строительство интерконнектора IGB одновременно с TAP
Энергетика 09:19
В Греции произошло землетрясение
Европа 08:31
Азербайджанская компания о ходе строительства крупного агрокомплекса в одном из регионов
Строительство 10 декабря 20:16
Компания «BLG» завершила строительство крупного объекта в Азербайджане
Строительство 10 декабря 18:05
Лента новостей
Расширяется сотрудничество между железными дорогами Азербайджана и России (ФОТО)
Транспорт 13:22
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 13:17
Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева
Общество 13:12
Рост количества автомобилей, работающих на смешанном топливе, в Казахстане превысил 40%
Транспорт 13:09
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 13:05
Граждане Азербайджана получат скидки в больницах Турции
Финансы 13:05
Для достижения будущих целей необходимо использовать точную статистику
Общество 12:50
В Азербайджане началась передача бюллетеней окружным избиркомам в связи с муниципальными выборами
Политика 12:43
Представители ПЕА посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 12:38