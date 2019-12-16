ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)

16 декабря 2019 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -15 декабря, 2019 года, после завершения работ по реактивации буровой и установки сервисного оборудования, состоялось отплытие ППБУ Дада Горгуд с морской и логистической базы CDC к точке бурения, сообщает Trend со ссылкой насообщение Kaspian Drilinq Kompani Limited

Сегодня около 15:00 буровая прибыла на точку скважины KPS-4 на месторождении Карабах где будет проводить буровые операции для компании Equinor.

Equinor и SOCAR владеют каждая 50% долей в месторождении Карабах, Equinor является оператором проекта.

Отметим, что 13 марта 2018 года азербайджанская компания Caspian Drilling Company (CDC) и норвежская Equinor подписали контракт на проведение буровых работ.

Equinor и SOCAR участвуют в разработке месторождения "Карабах" на паритетных началах на основе контракта risk-service, подписанного в 2018 году. Equinor также подписала с SOCAR контракт по разведке и будущему разделу продукции с соседних площадей "Дан-Улдузу-Ашрафи-Айпара".

Отметим, что нефтегазовое месторождение "Карабах", открытое в 2000 году, расположено в 130 километрах к востоку от Баку. Начальные запасы нефти месторождения оцениваются в 100 миллионов тонн.

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  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
  • ППБУ Деде Горгуд прибыла с морской базы CDC на месторождение Карабах (ФОТО)
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