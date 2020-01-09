Как напряженность на Ближнем Востоке повлияет на нефтяной рынок?

БАКУ/Trend/ - Напряженность, которая на данный момент наблюдается на Ближнем Востоке, в краткосрочной перспективе может дать импульс продолжению роста цен на нефть в случае дальнейшей эскалации ситуации, сказал Trend старший сотрудник Атлантического совета и основатель ООО «Международный анализ рынка» Ариэль Коэн.

Несмотря на то, что ракетная атака Ирана на военные базы США является ответом за убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, обе стороны, возможно, не хотят масштабной войны, но, тем не менее, могут быть втянуты в динамику эскалации, считает эксперт.

Коэн отметил, что основным центром такого конфликта, будь то конвенциональный или «малой интенсивности», будет регион Персидского залива.

«Краткосрочное влияние этих событий на рынок нефти зависит от курса эскалации, выбранного обеими сторонами. Дальнейшая эскалация привлечет за собой устойчивый рост цен на нефть. В результате конфликта может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, в том числе ключевой экспортный терминал на острове Харг. В долгосрочной перспективе, эскалация ситуации может привести к замедлению роста мировой экономики, снижению спроса и дальнейшей диверсификации источников поставок, с тем, чтобы сократить зависимость от энергоресурсов региона Персидского залива и в целом, Ближнего Востока», - сказал он.

Эксперт отметил, что напряженность на Ближнем Востоке ускорит переход на электромобили, поскольку они не зависят от поставок нефти и опосредованно потребляют несколько источников энергии: природный газ, атомная энергия, уголь и возобновляемые источники энергии.

По его словам, цены на нефть зависят от формы конфликта между Ираном и США.

«Цены на нефть могут расти стремительно в случае военной конфронтации. Но в своем выступлении президент США Трамп ясно дал понять, что не заинтересован в крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, и принимает атаку Ирана как символический акт - в ответ за убийство Сулеймани. Это не значит, что конфликт между Ираном и США окончен, но это означает, что США не пойдут на крупномасштабную войну», - сказал Коэн, добавив, что, в случае прямой военной конфронтации с большими потерями с обеих сторон, цены на нефть могли бы подняться до 120 долларов за баррель.

Если же стороны предпочтут конфликт в косвенном и асимметричном режиме, цены будут расти медленнее, полагает Коэн.

Отметим, что ранее силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал глава МИД Ирана в Twitter.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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