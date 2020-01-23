Продолжается транзит российской нефти через Казахстан в Китай

23 января 2020 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает транзит российской нефти в Китай, несмотря на приостановление экспорта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АО «КазТрансОйл».

Напомним, 16 января 2020 года, при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз». По состоянию на 22 января 2020 года прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз» еще не был возобновлен.

В этой связи, с учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же врем сократив экспорт казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению «КазТрансОйл», транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества в рамках ГОСТ.

В настоящее время транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику, говорится в сообщении.

АО «КазТрансОйл» - национальный оператор Республики Казахстан по магистральным нефтепроводам.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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