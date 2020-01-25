Туркменистан продвигает крупные инвестиционные проекты в ТЭК

25 января 2020 16:03 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Туркменистан обсудит с США ситуацию в Афганистане
Туркменистан 14:11
Туркменистан утвердил состав межправкомиссии с Турцией
Туркменистан 10:55
Подписано соглашение по строительству туркменского участка ЛЭП по направлению в Пакистан
Энергетика 10:24
Туркменистан готовится к всеобщей переписи населения
Туркменистан 10:16
Германия укрепляет связи с Туркменистаном в области логистики и промышленности
Строительство 09:37
Туркменистан вошел в десятку внешнеторговых партнеров Узбекистана
Бизнес 09:23
Лента новостей
В Москве состоится премьера оперы ученика Гара Гараева
Культура 17:06
До конца своих дней на сцене - 75-летие Самандара Рзаева отметят в Баку
Культура 16:53
Иранская нефтехимическая компания Парс увеличит производство
Экономика 16:33
Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии
Политика 16:31
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО)
Общество 16:26
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 16:24
Азербайджанцы не испугались эпидемии в Китае. Телешоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса (ФОТО)
Культура 16:23
SOCAR рассчитала объем полученных дивидендов в 2020 году
Финансы 16:16
"Союзмультфильм": Одним из первых предложение будет сделано Азербайджану
Культура 16:15