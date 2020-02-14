Компания Azpetrol открыла новую АЗС в Кюрдамире

БАКУ/Trend/ - Компания Azpetrol 12 февраля 2020 года открыла свою 92-ю автозаправочную станцию (АЗС) "Кюрдамир-АСАН" в Кюрдамирском районе, сообщает Trend со ссылкой на сообщении компании Azpetrol.

"Это 2-ая автозаправочная станция компании Azpetrol в Кюрдамирском районе. Новая АЗС "Кюрдамир-АСАН" была открыта при участии генерального директора ООО Azpetrol Джейхуна Мамедова и других сотрудников компании. В АЗС "Кюрдамир-АСАН" также сооружен прибор для энергетической заправки электромобилей", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, ввод в эксплуатацию новой станции означает открытие постоянных и новых рабочих мест в Кюрдамирском районе, что является одним из приоритетных направлений в деятельности компании.

Следует отметить, что на введенной в эксплуатацию новой автозаправочной станции 41 человек обеспечен постоянным местом работы. На станции "Кюрдамир-АСАН" также введен в эксплуатацию восьмой современный мотель компании Azpetrol, который предоставляет все удобства для своих клиентов.

"Компания продолжает строить новую АЗС и центра Hotel SPA & Fitness в Низаминском районе города Баку", - отмечается в сообщении.

Отметим, что компания Azpetrol ведет работы по дальнейшему расширению своей сети автозаправочных станций.