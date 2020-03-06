Госдеп США: Расширение ЮГК создаст новые долгосрочные источники экспортных доходов для поставщиков

БАКУ /Trend/ - Правительство США на протяжении более десяти лет оказывает твердую поддержку проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), реализация которого внесет вклад в энергетическую безопасность Европы и поспособствует политической и экономической интеграции Каспийского региона с Западом.

Об этом сказал Trend специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх.

Он отметил, что практически по всем стандартам проект является крупным политическим и коммерческим достижением.

"По завершении строительства ЮГК протянется на 3,6 тысячи километров и соединит шесть стран - Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Италию. В проект стоимостью около 40 миллиардов долларов США вовлечены около десятка крупных международных нефтегазовых компаний. ЮГК обеспечит сотрудничество по культурным, деловым и политическим направлениям, а также по технологическим инновациям", - сказал специалист по энергетической дипломатии.

Райх считает, что через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) ЮГК также может значительно диверсифицировать маршруты импорта газа в европейские страны, которые наиболее зависимы, с точки зрения импорта этого топлива, от России и, следовательно, наиболее остальных могут пострадать в случае перебоев в этих поставках.

"Мы должны помнить, что ЮГК может также расшириться. Если в Азербайджане, Центральной Азии, Ираке или в других странах региона будут разрабатываться дополнительные ресурсы природного газа, они тоже могут быть экспортированы на европейские рынки по этому маршруту", - сказал он.

Райх отметил, что это способствовало бы европейской энергетической безопасности, создавая новые долгосрочные источники экспортных доходов для поставщиков.

"Итак, где мы находимся с точки зрения прогресса в реализации прогресса? Часть ЮГК была введена в эксплуатацию летом 2018 года, когда первый газ поступил через Трансанатолийский трубопровод (TANAP) в Турцию. На данный момент TANAP полностью введен в эксплуатацию. Если такие темпы сохранятся, оставшаяся часть этого трубопровода, которая соединит Грецию с Италией через Албанию, будет сдана в эксплуатацию к концу 2020 года. После определенных задержек в реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария наблюдаются успехи в его осуществлении и ожидается, что этот проект может быть завершен в начале 2021 года", - отметил он.

Правительство США высоко оценивает значительный прогресс, достигнутый в реализации проекта "Южный газовый коридор", сказал Райх.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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