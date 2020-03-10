Ожидается ли рост цен на бензин в Казахстане?

БАКУ/Trend/ - Корректировка цен на бензин в Казахстане продолжит зависеть от рынка, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По его словам, на сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы Казахстана загружены нефтью и имеется необходимое количество нефтепродуктов.

«Необходимое количество нефти и нефтепродуктов поставляется на рынок. Качество бензина соответствует тем стандартам, которые установлены в нашей стране. Вы знаете, что мы выпускаем бензины высокого качества К4, К5», - сообщил Ногаев.

Он уточнил, что никакого сбоя в работе заводов нет.

«Поводов для беспокойства нет. Все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Уже несколько лет цены на бензин регулируются спросом и предложением на мировом рынке. В обязанности министерств входит обеспечение загрузки необходимого количества нефти и рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем», - сказал Ногаев.

Ногаев также отметил позицию Казахстана по сделке ОПЕК+.

«Консенсус всегда шел на пользу. Время покажет, какими будут дальнейшие действия членов ОПЕК», - сказал он.

Он также отметил о целях заседания ОПЕК, назначенного на 18 марта.

«На данном мероприятии не будут приниматься решения о продлении или приостановке добычи. Скорее будут согласованы некоторые рабочие моменты», - сказал Ногаев.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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