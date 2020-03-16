"Азерэнержи" повышает уровень надежности и безопасности Мингячевирской ГЭС

БАКУ/Trend/ - "Азерэнержи" осуществляет ремонтно-восстановительные работы на самой большой гидроэлектростанции страны - Мингячевирской ГЭС, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу структуры.

Согласно сообщению, в результате проведения работ на Мингячевирской ГЭС, которая состоит из шести гидроагрегатов, намного повысится надежность и безопасность.

"Реализуется значимый проект, предусматривающий оснащение оборудованием автоматического регулирования частоты. Отметим, что делается это во избежание аварий, подобных случившейся летом 2018 года. Наряду с обновлением противоаварийной автоматики и релейной защиты устанавливается самое передовое оборудование производства ведущих мировых компаний, с целью обеспечения автоматического регулирования частот", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день уже завершены ремонтные работы на четырех гидроагрегатах из шести - заменены системы регулирования и управления, введены в эксплуатацию защитные устройства нового генератора.

"В настоящее время продолжается замена соединителя дисков на одном гидроагрегате. После этого начнутся работы на последнем гидроагрегате, после чего гидроэлектростанция, функционирующая с 50-х годов прошлого века, будет перезапущена в эксплуатацию", - отметили в сообщении.