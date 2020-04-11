BASF намерена расширить деловое участие в нефтехимической промышленности Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Немецкая компания BASF намерена расширить свой бизнес в нефтехимической промышленности Азербайджана.

Об этом сказал Trend управляющий директор ООО BASF Azerbaijan Толга Байсиноп.

"В 2020 году мы стремимся нарастить участие в нефтехимической промышленности страны, и таким образом играть роль в развитии ненефтяного сектора. Для ненефтяного сектора доступное и высококачественное сырье является ключом к производству успешных конечных продуктов. BASF планирует поставлять продукты для пищевой промышленности, питания, фармацевтики, текстиля, автомобилестроения, что привлекло значительные инвестиции в последние годы", - сказал он.

Управляющий директор отметил, что в настоящее время BASF имеет контракты с клиентами в сферах сельского хозяйства и нефтехимии в Азербайджане.

"Эти отрасли были значительно развиты в последние годы. BASF обладает глубоким опытом в сельскохозяйственной отрасли, не только в сфере производства продукции, но и помогает фермерам обеспечивать сохранность своего урожая и повышать урожайность. Мы рады, что можем предоставить этот опыт азербайджанским фермерам", - сказал он.

Что касается операций компании в условиях низких цен на нефть, Байсиноп сказал, что BASF прогнозирует среднюю цену на нефть в 60 долларов за баррель нефти марки Brent на 2020 год.

"Текущая слабость цен на нефть приводит к снижению цен на основные виды сырья, что может положительно сказаться на прибыли Степень влияния этой ситуации на деятельность компании будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут оставаться низкими, а также от спроса и предложения на химикаты", - добавил управляющий директор.

Отметим, что портфель BASF состоит из шести сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии обработки поверхностей, питание и уход, а также сельскохозяйственные решения.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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