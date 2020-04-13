Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 6-9 апреля
БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (6-9 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 24,01 доллара за баррель, сообщает в понедельник Trend.
Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 25,31 доллара за баррель, минимальная – 23,27 доллара.
На минувшей неделе в среднем цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 22,88 доллара за баррель, что на 1,14 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend.
Максимальная цена на Brent составила 23,73 доллара за баррель, минимальная – 22,32 доллара за баррель.
На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 20,42 доллара за баррель, что на 5,16 доллара меньше показателя предыдущей недели.
Максимальная цена на URALS за данный период составила 21,02 доллара за баррель, минимальная – 19,85 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
|
Сорт нефти/дата
|
06-04-20
|
07-04-20
|
08-04-20
|
09-04-20
|
Azeri LT CIF
|
23,48
|
23,97
|
23,27
|
25,31
|
BTC FOB Ceyhan
|
22,12
|
22,89
|
22,27
|
24,28
|
Urals (EX NOVO)
|
19,85
|
20,80
|
20
|
21,02
|
Brent
|
22,48
|
22,97
|
22,32
|
23,73
Официальный курс на 13 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Наргиз Исмаилова)
Twitter:@IsmailovaNargis