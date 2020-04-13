Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 6-9 апреля

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (6-9 апреля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 24,01 доллара за баррель, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 25,31 доллара за баррель, минимальная – 23,27 доллара.

На минувшей неделе в среднем цена на эталонный сорт нефти Brent Dated составила 22,88 доллара за баррель, что на 1,14 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Brent составила 23,73 доллара за баррель, минимальная – 22,32 доллара за баррель.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 20,42 доллара за баррель, что на 5,16 доллара меньше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 21,02 доллара за баррель, минимальная – 19,85 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Сорт нефти/дата 06-04-20 07-04-20 08-04-20 09-04-20 Azeri LT CIF 23,48 23,97 23,27 25,31 BTC FOB Ceyhan 22,12 22,89 22,27 24,28 Urals (EX NOVO) 19,85 20,80 20 21,02 Brent 22,48 22,97 22,32 23,73

Официальный курс на 13 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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