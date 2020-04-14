В США компания, добывающая сланцевую нефть, наняла экспертов по реструктуризации

Американская компания FTS International, специализирующаяся на фрекинге (методе добычи углеводородов методом гидравлического разрыва пласта - прим. ТАСС), наняла консалтинговые компании для помощи в решении финансовых проблем, вызванных падением цен на нефть и последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рост долгов

По их данным, задолженность FTS, которая тесно сотрудничает в том числе с компаниями Anadarko Petroleum, Occidental и Diamondback Energy, возросла до около $460 млн, из которых $375 млн приходятся на долговые ценные бумаги. Газета обращает внимание на то, что FTS еще в марте информировала об аннулировании многих своих проектов "из-за беспрецедентной ситуации на нефтяном рынке".

Компания вынуждена отправлять своих рабочих в отпуск без сохранения содержания и сокращать зарплату своего руководства на 40% в течение текущего года.

Согласно публикации, FTS наняла специалистов из консалтинговых фирм Lazard и Kirkland & Ellis, владельцы долговых ценных бумаг обратились к услугам Davis Polk & Wardwell. Эти фирмы в том числе специализируются на вопросах реструктуризации долгов и выработке оптимального курса в период финансовых неурядиц.

Эта же газета в начале апреля сообщала о том, что американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о начале процедуры банкротства. The Wall Street Journal объясняет сложное положение американских нефтегазовых компаний низкими расценками на углеводородное сырье в мире, ценовой войной между ведущими производителями и последствиями пандемии нового коронавируса.

Сделка ОПЕК+

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников - Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вечером 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами.