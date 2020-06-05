Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле

Повестка министерской встречи ОПЕК+, которая состоится завтра, 6 июня, включает не только вопрос о продлении максимального сокращения добычи нефти на 1-2 месяца, но и вопрос полного исполнения обязательств Ираком и Нигерией. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах, передает Trend.

"На завтра у нас два основных вопроса: это продление на один или два месяца. Также, я думаю, министры хотят добиться от Ирака и Нигерии заверений, что те смогут компенсировать свое отставание в выполнении квот по сокращению добычи в июле. С этим могут быть сложности", - сказал он, добавив, что третьим пунктом обсуждения будет назначение даты следующей встречи.

Собеседник агентства отметил, что не ждет "особых препятствий" в переговорах. Завтра, 6 июня, министры ОПЕК начнут заседание в формате видеосвязи, позднее, к ним должны присоединиться министры стран, не входящих в ОПЕК, но участвующих в Венском соглашении.

Ранее источники ТАСС сообщали, что Россия и Саудовская Аравия предварительно уже согласовали продление текущего уровня сокращения как минимум на один месяц.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.